BNT疫苗即將陸續到貨，明年也有機會保留3000萬劑給台灣。中廣董事長趙少康直言，蔡政府好像跟BNT有仇似的，那3000萬劑BNT還好意思由民間去買嗎？並痛批第二類只搶國際不打高端「己所不欲，還想施於人？」

趙少康指出，BNT千呼萬喚終於出來，也是靠民間積極催貨，相較之下，蔡政府訂的疫苗都緩緩進來，就是因為不肯用力催，從中可看出官員和商人的不同，商人不但出錢出力，還身先士卒一馬當先，官員卻能拖就拖，他強調，大官是為了護航高端疫苗，有意去拖延國際疫苗。

趙少康表示，蔡政府好像跟BNT有仇似的，那3000萬劑BNT還好意思讓民間去買嗎？政府並不是沒有錢，預算是充足的，只是沒用在刀口上，因此他主張，明年除了買2000萬劑莫德納外，還應該再由政府來買2000萬至3000萬劑BNT，加起來五千萬劑，就夠讓人民打兩劑。

趙少康直言，指揮中心一直說「有疫苗就趕快打，品牌不要挑」，卻規定莫德納跟BNT先給一、二類人員接種，次序這麼前面，AZ、BNT自然也是任君挑選，結果最後讓一般民眾不是沒疫苗打，就是只剩下高端可以打。

趙少康痛批，既然蔡英文自己都打了高端，那官員就應該跟著打高端，結果也不打，只挑國際疫苗打，專門跟民眾搶疫苗，為什麼好事都是高官先，為什麼人民都輪不到？