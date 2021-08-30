集集鎮粉黛亂子草30日封園，仍有遊客在大門外流連。（廖志晃攝）

粉黛亂子草吸 引遊客，卻引發爭議。（廖志晃攝）

耕耘機30日開進「粉芒園」，剷除粉黛亂子草。（廖志晃攝）

在集集鎮種植「粉黛亂子草」，被農委會列入禁止進口的有害植物清單，8月間連下三道公文要求限期移除，否則裁罰30萬元；縣長林明溱表示，縣府支持移除對環境有害的外來種植物，但中央近乎「追殺」的做法，讓人民無所適從。

林明溱30日下午由農業處長陳瑞慶、新聞及行政處長林琦瑜陪同，到集集鎮粉黛亂子草園區，了解業者移除的進度及作業現況；戴姓業者表示，原本早上就要剷除，但約定的耕業者機故障，所以時間延遲，下午開始進行剷除作業，預計本周內完成。

林明溱肯定集集鎮公所，藉由粉黛亂子草打造美景，推廣觀光，帶動地方旅遊人潮；但對於業者在種植之初沒有違法，過了2年多，突然被農委會列入種植有害外來植物清單，裁定違法而且限期移除，否則要重罰，林明溱多次脫口向業者表達「不好意思」。

林明溱說，在園區大門就遇到許多不得其門而入的遊客，可見粉黛亂子草的魅力；農委會林務局是在今年5月31日來函，表示粉黛亂子草增列入中華民國輸入植物或植物產品的有害生物清單中，禁止進口。但是，業者種植迄今已是第3年，種植的種子還是在彰化購買，顯然民間早有引進，農委會的禁止進口作為顯然有較慢之感。

林明溱說，農委會引用裁罰業者的條文是《都市計畫法》，而不是與種植行為相關的法規，顯然農委會在此部分的立法，仍有不足；而且，農委會在8月13日、8月22日、8月23日連續發文縣府，並召開直播記者會斥責縣府，讓人感覺異於一般處理常態。人民行為時並沒有違法，政府卻在法令修改後，急切「追殺」，會讓人民覺得政府執法粗糙、無所適從。

林明溱表示，許多集集人無法諒解縣府執法移除粉黛亂子草，他也很無奈；農委會要求移除對環境生態有害植物，縣府絕對支持，只是移除的手段，縣府不建議像農委會這樣草率，應該可以更體諒人民一些。何況連特生中心專家實地了解後，都確認並無擴散到園區外的情形。

戴姓業者也說，粉黛亂子草是多年生禾本植物，種籽屬錐形，不易隨風遠傳，而且連人工催芽率都不到1％，種了快3年，園區除了分苗種植的粉黛亂子草，根本找不到由種籽發芽繁殖的新植株，粉黛亂子草幾乎無法在野外擴散，連人工培育都要雇工拔草砸下大本錢，他從一開始種植就主動通報農委會等農政機關介入監控，但沒人理睬，卻因打造出美景，連中央交通部觀光局都以此美景，在國際宣傳集集新景點，他實在無法理解，為何中央政府一方面推廣，卻又將粉黛亂子草打壓到萬劫不復。