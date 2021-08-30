王詩安推出暌違2年新單曲〈Make You Feel〉。（賦音樂提供）

王詩安推出暌違2年新單曲〈Make You Feel〉。（賦音樂提供）

王詩安推出暌違2年新單曲〈Make You Feel〉，曲調歌詞都讓人感受「想愛的心」，她坦承錄唱時心中的確出現一位曾讓她悸動的「那個他」，「把過往曾經喜歡過的人的那種喜歡的情愫從腦海中『調』出來，儘管事過境遷不可能再發展，但把當時的情緒唱進歌中，感覺跟歌曲的調性很吻合」；過往對於談戀愛這件事總抱持著與老闆方大同一樣走「佛系」路線的王詩安，開始嘗試拓展交際圈，已做好「想談場浪漫的戀愛」心理準備。

此次MV遠赴雲南大理取景，海天一色的美景在MV中飽覽無遺，加上王詩安的仙氣美貌，讓畫面更加吸引人，她也大方分享保養秘訣，「堅持天天健身運動，每天練一個部位，然後盡量吃原型健康食物，天天吃水果。」吃素4年多的她最近因體檢發現豆腐是她的過敏原之一，加上平時健身營養需求關係，因此打破茹素習慣，近日嘗試吃瘦肉補充蛋白質。

值得一提的是，她老闆方大同去年發行的單曲〈麵麵〉，一舉奪下本屆金曲獎最佳單曲製作人獎，王詩安替老闆感到開心，「很開心這麼可愛的歌能獲得評審青睞得獎，很恭喜他！我覺得老闆最厲害的地方就是他總能把看似簡單的事物卻做到極致，而且各方面都很講究，就拿〈麵麵〉這首歌來說，他就是因為愛吃各種麵條，所以包含煮麵、食材甚至調味料都很講究，而且連切大蒜講究刀工，都是用米其林的標準去切，把簡單的麵條變得很不簡單，我跟同事吃過他煮的陽春麵之後都覺得『回不去了』，因為根本是『大同版米其林陽春麵』」，簡單卻超級美味