「Alevau ta su lindavan.(排灣族語：生日快樂)」，大、小朋友最愛的Picul泰山森林書屋8月28日滿三歲囉！雖然因應防疫尚未開放場館，新北原民局特別規劃線上直播課程，邀請手作達人-包鳳玲（lezeme）老師，帶大家動手做出的書屋精神象徵的貓頭鷹存錢筒，邀請大、小朋友防疫在家線上安心學、線上一起DIY，活動一發布，短短一小時內30個名額就報名一空！

新北原民局分享，這次3周年生日適逢疫情無法擴大慶祝，但許多粉絲仍獻上祝福，網友彭小美留言：「喜歡書屋舉辦的活動，精心的安排，透過老師講解搭配手作活動，讓我們更加認識原住民文化。」、「書屋內超棒的閱讀角落，明亮、自在，周圍充滿綠意，真的是太舒服了」，特別安排線上DIY活動，還有進到書屋首先看到得就是有著大眼睛的貓頭鷹，便將貓頭鷹為活動主題。

lezeme老師說貓頭鷹除了是智慧的象徵，在原住民族文化裡都有個別意義及故事，更在直播中帶大家用族語唱生日快樂，歌聲溫暖、氣氛感人，粉絲也紛紛以線上留言和上傳完成作品來祝福書屋生日快樂！

新北原民局羅美菁局長表示，書屋是新北市唯一以原住民文化教育為主題的人文場域，從107年8月28日啟用至今，周末舉辦親子活動常吸引民眾踴躍參與、深受好評！同年12月25日國家語言發展法三讀通過後，確認原住民族語言為國家語言，新北市政府為強化「泰山森林書屋」原住民族文化主體性、提升族語能見度，侯友宜市長特廣邀社會大眾發想適合的族名，「泰山森林書屋」因應而生，並由專業評委選出「picul」，在排灣族語有「力量」之意，盼集結社會大眾來傳遞知識及文化力量。

「picul泰山森林書屋是祖靈送給新北市原住民族的禮物！」羅局長強調侯市長極為重視族語振興，還曾百忙之中特別到書屋化身「故事爸爸」，和書屋族名一起亮相，侯市長強調：「閱讀習慣應從小培養，新北市能有一處讓大家休閒時光，親子共讀，透過原住民繪本了解原住民文化與語言，體現臺灣族群共融和多元文化。閱讀是改變的力量，盼由閱讀讓族語更加活化」。

新北原民局說明，雖適逢疫情，但為回饋支持的市民、族人朋友，後續將視疫情狀況調整為線上活動，讓全家大小能以親子共學方式來傳承原住民族傳統文化，不但增進交流，凝聚家庭情感，創造友善樂齡環境，讓文化融入生活之中，一代接著一代。

新北原民局再次呼籲，疫情雖降為2級警戒，仍要保持安全社交距離，持續注意做好個人防護，落實戴口罩、勤洗手等防疫措施，此外，特別感謝一直支持Picul泰山森林書屋活動的大、小朋友，書屋將不斷推出優質的親子活動，規劃充實又精采的體驗活動，帶大家重新認識原住民族文化。有關書屋最新活動可到臉書查詢「泰山森林書屋」、「新北新原鄉 新北原民局」。