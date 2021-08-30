蔣卓嘉30日推出單曲〈Miss逃脫〉，為將於9月17日中秋節連假上映的電影《密弒遊戲2：勝者危亡》獻唱電影中文主題曲。歌詞意境充分表現出電影裡密室遊戲無所不在、不解謎就等死的概念，負責詞曲創作和演唱的蔣卓嘉表示：「人生就好像在很大的密室裡，每天都有許多要解開的難題，應該要勇敢去挑戰，最後跨過那個阻攔你的障礙時，就會發現離成功更近一步。」

在電影上映前，特別在台北信義威秀影城天橋打造了實體謎題，讓影迷可以感受到無所不在的密室遊戲。蔣卓嘉和《聲林之王》歌手張若凡日前到戲院體驗這個主題解謎遊戲，GJ蔣卓嘉興奮說：「雖然這是我第一次玩實體的解謎遊戲，但我是那種會帶著大家去碰每個機關的玩家，把所有可以互動的線索抽絲剝繭找出答案。」張若凡也玩得十分投入的表示：「和GJ一起動腦解謎很有趣，一一解開謎題也很有成就感，希望大家可以揪朋友一起來玩！」

蔣卓嘉期待地說：「剪輯電影中文主題曲影片的時候，我看了很多次電影預告，對預告最後的紐約街景關卡印象深刻，這些玩家從地下人孔蓋逃出來但其實還沒有脫離遊戲，最後他們到底有沒有逃脫成功，對我來說就是要進電影院解開的大謎題！」