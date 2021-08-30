為應BNT疫苗將於9月初到貨，疫苗預約登記平台並已從8月28日14時開放，將BNT疫苗納入意願登記選項，苗栗縣政府衛生局提醒鄉親盡速完成意願登記。並且，因BNT疫苗將先開放12至18歲學生接種，衛生局與教育處正合作規劃校園集中接種事宜，未來教育處也會規範施打當日及隔日安排疫苗假等事項。

而除了學生族群，剩餘BNT疫苗將於開放意願登記後，再依第1至第10類按照年齡層逐步開放。

而公費疫苗預約平台第7輪將施打AZ疫苗，可收到簡訊者為7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲以上對象及18歲以上之第9類族群。苗栗縣29歲以上登記AZ疫苗共21382人，18歲至28歲第9類AZ疫苗登記者共17781人。已開放於8月29日10時至8月31中午12時接受預約接種。並將從9月3日到9月10日施打。

苗栗縣政府廣設71個接種據點，並特協調開設夜間及假日門診，及6家醫院於假日成立大型接種站，請鄉親善加利用。

但依據指揮中心指示本期平台疫苗仍以尚未接種第1劑對象為主，長者第2劑需求已納入規劃中，本縣已建置完成第1劑疫苗長者名單，配合中央政策進行程序，一旦疫苗到位，將盡速辦理接種事宜，請鄉親無須擔心。

截至8月29日，苗栗縣累計19萬2984人次施打疫苗，全縣18歲以上人口疫苗覆蓋率達41.85％，徐縣長耀昌再次呼籲「打疫苗必須要上網登記，才有疫苗可以打！」。目前疫苗預約平台正開放登記中，請18歲以上民眾務必至疫苗施打意願登記與預約系統登記接種意願，在接種疫苗後，才能共同建立起苗栗縣的群體防護力。