45歲大陸女星趙薇一夕之間被消失，傳出被列入「劣跡藝人」名單，主演影視作品都被下架，連微博超話都沒了，確切原因眾說紛紜，大部分都將矛頭轉向受旗下藝人張哲瀚連累，但美女部落客喪彪‧柳飄飄（簡稱柳喪彪）抖出更大黑料，直指「有可能是動搖國本的巨大內情」。

柳喪彪27日在臉書粉專公開討論趙薇被封殺事件，她不認同趙薇僅是因多年前穿日本旭日旗拍雜誌及旗下藝人張哲瀚打卡靖國神社就被除名，因為趙薇與老公黃有龍長年經商，演藝圈早就不是主要目標，即便2017年坑殺股民，遭嚴懲禁入證券市場5年、痛毆孕婦及逼死「你好萬維網」經營者等黑歷史頻傳，每次都能平安下裝，甚至成為馬雲阿里影視第二大股東，想不到這次被徹底封殺，柳喪彪認為事實不單純，「如果不是有遠比她過去這些黑歷史還要更驚人的實證，各大平台不會有這樣的動作。」

趙薇和馬雲有密切的商業往來。（圖／微博）

柳喪彪進一步說明，馬雲把支付寶獨立至2014年成立的螞蟻集團，2020年價值2.1萬億螞蟻集團上市審查被暫緩，馬雲等高層被大陸官方約談，因為螞蟻集團堪稱全球歷史上最大規模的上市融資，如果順利上市馬雲的財產將暴增千億，其餘股東包括趙薇、李連杰等明星也會增加十億元至百億元，結果前幾天阿里巴巴集團的大本營杭州爆高官貪腐，「這次『趙薇封殺』事件，其實背後比較大的原因有可能是動搖國本的巨大內情，但也有此一說是吳簽（吳亦凡）供出了部分內情，總之不會只是乳滑（辱華）那麼簡單的事而已。」

之前跟趙薇有交情的藝人朋友，像是黃曉明、李冰冰、楊冪等為求自保，都迅速清空跟趙薇相關的貼文及合照，「所以說趙薇這次很有可能是真的GG了。就看她後台到底是不是硬到能擺平這次封殺事件的程度了！」