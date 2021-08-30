聯準會主席鮑威爾上周五於央行年會上表示，可能在年底前縮減購債規模但不急於升息。市場認為鮑威爾暗示超寬鬆的貨幣政策仍將支持風險性資產一段期間，偏鴿派解讀導致美股四大指數於上周五全數收漲，台股今日收漲約186點。外資上周買超台股，淨流入金額也居新興亞股之冠，高達6.9億美元；至於南韓上周不僅連續第三周面臨資金淨流出，且8月以來淨流出金額高達58.3億美元。

台股今日再度彈升，中信小資高價30 ETF經理人張逸敏指出，近期雖然電子業終端需求出現疑慮，但上周半導體龍頭宣布大幅調漲代工價格，大盤反映漲價效應，推升台股連日強彈。展望後市，各家手機品牌拉貨力道有望轉強，尤其以蘋果手機受惠高階手機市場的主要競爭對手華為的退出，成長性備受期待，有望進一步拉抬全球5G手機市占率，建議投資人不妨適時留意高價電子股的布局機會。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，台股短期反彈格局未變，長期而言綠能商機正逐步浮現。目前國內的綠電革命進行式，除了RE100組織（加入企業必須承諾於2020至2050年間達成100%使用綠電）的國際壓力，國內政府推出用電大戶條款已於2021年正式上路，要求用電大戶企業必須在5年內建置10%綠電，2020年多數企業「超前部署」，綠電採購的年交易量已超過8億度，預料未來採購交易量將穩定上揚。