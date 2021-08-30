警察局長蔡蒼柏強調，警察局沒有要求警方執勤掛看板，將查清楚後再向議員回報。（陳世宗攝）

台中市議員楊正中30日市政總質詢時指出，有民眾向他反應現在警察連人形立牌都要做嗎？還是懲罰性勤務？讓人實在看不下去，難道警察不要尊嚴、不要面子的嗎？警力協辦業務包山包海造成基層負擔。楊正中要求警察局要把人力投入重點工作並清查有哪些不合理的勤務。市長盧秀燕說，認同議員的看法，讓警察回歸專業！

楊正中說，這是前兩天民眾在路上拍到的照片，照片可見員警穿制服脖子上掛著牌子站在路口。民眾觀感就覺得現在連員警都要做人形立牌嗎？還是洗門風？而且員警掛立牌站路口已不是一、兩天的事情，他也質疑這是不是懲罰性勤務？

楊正中指出，104年時警政署為讓警察回歸專業因此減少協辦業務，但好景不常，從去年到現在全臺因為長官震怒和指示，增加了警察各種協辦業務，例如路燈不亮、民眾有無戴口罩，今更甚者還要巡邏餿水桶並通報環保單位。

楊正中說，台中市因應警局遷移潭子，原市區的直屬中隊也一併撤離，其中以交通大隊影響甚鉅，係交大員警如編排2小時巡邏勤務則必須從潭子開車到原市區，實際值勤只有一小時。

楊正中指出，台灣大道嚴重堵車路段例如文心路到黎明路段，原由交通大隊直屬中隊指揮疏導，警察局遷移潭子後全部丟給六分局，分局警力不足，部分路口又丟給義交，違反當初原意，希望警察局重新評估在原市區設置中隊。

警察局長蔡蒼柏強調，警察局沒有要求警方執勤掛看板，將查清楚後再向議員回報，他到台中來不會糟蹋自己的員警，他沒有聽過路燈警察、口罩警察、豬肉警察！只要有關國家安全、人民健康，警察都要協助，他們是職務協助。