台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

疫苗短缺，全台8、900萬人打完第1劑疫苗苦等不到第2劑，提高第2劑施打或廣泛接種第1劑爭論不斷，台北市長柯文哲30日分析，從公共衛生或醫療資源的角度去看，結果就會不一樣，但2個答案都對。

不少人苦等不到第2劑，台大兒童醫院長黃立民認為對抗Delta，必須要提高第2劑施打，衛福部長陳時中仍堅持目標還是「廣泛施打第1劑」，打過第1劑疫苗人數愈高愈好。

柯文哲今午主持防疫記者會時回應，這在學術或公衛上是一個難題，假設現在疫苗不夠，要60％的人打1劑或30％的人打2劑？這是很難決定的題目。

他指出，60％都打1劑，目標就是萬一有傳染進來會被擋到，會傳比較慢，但新冠肺炎病毒很明顯，不要說國外案例，以北市來看，50歲以上死亡占90幾％，60歲以上也是90幾％，幾乎會死的都是60歲以上的確診長者，有人的想法就是60歲以上全部打2劑，從公衛角度來看是60％打1劑，用醫療資源角度是30％打2劑，讓老人不會死、不占住加護病房就好了。

柯文哲坦言，要他決定也會想很久，兩者都有道理，政策是大家知道後看怎麼做決定，以陳時中立場怕疫情一發不可收拾，今年5月在雙北從出現案例到頂峰只花2天，怕萬一沒注意社區一下子散太快，所以希望60％打1劑，以台大醫生來講，看到的是重症病患，所以把可能占去醫療資源的人擋掉，所以贊成打2劑，2個答案都對，從不同角度看。