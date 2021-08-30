義大利北部城市米蘭一棟20層住宅大樓今天發生大火，火勢猛烈、濃煙密布，當局出動數十輛救護車和消防車救援。住戶說，大樓火勢迅速延燒，外牆如奶油般瞬間融化。

法新社報導，大樓位於米蘭南郊，根據消防單位在推特發文，起火點在高樓層，隨後延燒到較低樓層，引發厚重濃煙。

推文並說，建築物內住有約70戶人家，所幸目前無人失蹤。

一名住戶告訴告訴當地媒體：「他們告訴我們大樓外牆使用防火建材，結果融化速度快得跟奶油一樣。」

Fire rages through residential building in Milan

米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）告訴「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）：「消防人員挨家挨戶敲門，確保無人滯留。我們很樂觀，因為民眾有時間可以逃脫。」

報導稱，約有20名居民吸入濃煙，輕微嗆傷。現場出動數十輛救護車和消防車。

米蘭中央緊急部門證實，火災在傍晚5時30分發生，目前已獲得控制。