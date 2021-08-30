9月1日開學在即，但新北市昨爆出10例三峽群聚確診，其中5例是學生，引發家長憂心。台北市長柯文哲今在防疫記者會坦言，北市28萬學生是龐大人流，對於開學嚴正以待，「的確是個危險」。

對於開學的風險，柯文哲指出，五月三級管制時，第一個停掉的就是學校，北市國小、國中、高中加幼稚園，共28萬學生，是龐大人流，校園在呼吸道傳染病是很重要的傳播場所，因此對開學嚴正以待，「的確是個危險，我承認」。

柯文哲說，有些家長不想小孩上學，統計起來是15％，台灣還是民主國家，不是北韓一定要來學校，因此會有遠距教學，若兩周後沒有感染，也許會回頭跟家長說「沒有問題了，還是可以來」，兩周後再做評估。

北市統計有90％老師已施打疫苗，柯文哲強調，剩下10％一定打得到，若老師不想打，只好每周做快篩。

至於隔板使用方式，柯文哲說，隔板正確使用可以減少感染，沒有正確使用反而增加感染，教室應維持通風，吃飯時將隔板拿出來，沒吃飯拿出來做什麼？反而增加空氣不流通區域。

柯表示，如果拿便當去操場吃飯，也不會禁止，沒有強迫說要在教室吃飯，這種雜事還是授權每個學校做決定。

對於新北市長侯友宜指三峽群聚案例是舊案，研判不具傳染力，若是發生在開學後，是否依照原本標準停課？請中央再研議。

對此，柯文哲回應，新北案例CT值高，表示病毒量低，他自己也認為很可能是舊案。對於停課標準，柯表示，原則上一班有一個感染，當然停課，一個學校有兩人感染，就要考慮停課，但是有100多人小學校，也有2000人的超級大校，所以不能一概而論。

柯文哲強調，北市有SOP準則，有防疫專家，按照實際判讀做決定，若CT每個都35以上那就是殘陽，若CT值是16，或個案在不同教室，就要考慮停課，有科學原則，按照實際狀況，專家判讀做決定。