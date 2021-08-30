香港女星李若彤外型亮眼，古典美中帶著俏麗，成為影星後演出許多不同的角色，但以古裝扮相最讓人印象深刻，尤其是演出金庸原作改編的《神鵰俠侶》女主角小龍女，這部作品在影史上不知被翻拍了多少回，但李若彤版本堪稱最經典，她更被封為「最美小龍女」，近日李若彤出道前的舊照被挖出，她在成為進入演藝圈之前，其實是一名空姐。

至今仍活躍於演藝圈的李若彤，年紀已過半百來到55歲，但多年來時間在她身上彷彿凍結一般，日前時隔23年她再穿上同一套小龍女戲服，不但仙氣依舊，且相貌跟身形並無太大變化，只多了些成熟韻味，讓人直呼她凍齡之術超神奇，因此又圈了一大票粉絲。

李若彤被封為「最美小龍女」。(取材自李若彤微博、中時資料照片)

近日李若彤的青澀舊照被博主「陽光八卦君」挖出，在微博一陣瘋傳，原來33年前她還沒出道時，職業是一名空姐，這張照片拍攝於她22歲時，照片中的李若彤蓄著短瀏海，將頭髮綁成日系的短馬尾，臉蛋還有些嬰兒肥，膠原蛋白滿滿，畫著很挑膚色的橘色系口紅，身上疑似穿著空姐制服外搭白色寬鬆襯衫，對著鏡頭甜甜微笑，模樣有別於演員時期的古典優雅，呈現另一種青春俏皮風情。

據悉，這張青澀照拍攝於1988年，當時作為空姐的她，第一次飛法國，因此在巴黎鐵塔前拍下了這張紀念照，而照片上頭，還有著疑似李若彤的筆記，寫道：「當時的我肯定沒有想到，兩年之後我會從一名空姐變成一名演員，而且一做就是30多年」，而這樣青春的樣子，讓人直呼不愧是從小美到大，漂亮到不行。