國民黨主席江啟臣30日前往新北市議會拜會國民黨團議員，也為自己黨主席選舉拉票，他指出，他擔任主席這17個月，新北議會協助兩項公投案連署，都順利通過門檻，原訂8月28日的公投他非常有信心，如果上周六投票「蘇貞昌早就已經下台了」，雖然疫情讓蘇多做幾個月，但12月28日公投日非常重要，呼籲大家堅持到底。

江啟臣表示，為何有許多議題都要走到由公民投票決定，某種程度與民進黨一黨獨大、國會多數暴力有關，少數黨很難推翻執政黨硬幹，感謝新北議會的幫忙讓連署過關，二十二縣市的議會黨團都非常團結，黨中央會透過連線發揮最大力量。

江啟臣也說，除了推動改革，目前重大目標就是2024要推出有戰力、明星級的候選人，得到社會認同，另外2022決策非常重要，不能重蹈覆徹。

江啟臣也說，2018年拿下15縣市，希望2022年更上一層樓，另外中央執政也很重要，因為就算縣市政府做得再好，卻被民進黨政府卡還甩鍋，尤其非直轄市，民進黨更直接跳過縣市政府直接找鄉鎮市，企圖架空縣長。

江啟臣也說，侯友宜即便是最大市的市長，還是要跟輸了他30萬票的蘇貞昌討資源，民進黨全面執政後，從黨產條例等等，刀刀砍在國民黨身上，國民黨2022跟2024同步並進。