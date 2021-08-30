許多人自今年五月全國三級警戒以來就幾乎很少出門，一名網友表示，上周六是過去三個月來第一次帶家人去吃燒烤，沒想到店裡不但人非常多，而且完全沒有梅花座，店家甚至還把隔板抽走，最令他害怕的是，昨(29)日雙北一下子就爆出新增13例本土確診，讓他覺得超懊悔。

原PO在《PTT》表示，今年五月開始就一直堅守不出門、不出遊，防疫期間也絕不搭交通工具，都自己騎車、開車，假日除了買早餐都在家裡，午、晚餐也都吃家裡，上周六第一次破例，帶家人去吃一家韓式燒烤，結果發現店裡人非常多，完全沒有梅花座。

原PO指出，看到這種景象，他當下真的不是很想吃，但想想既然都去了，就只好硬著頭皮進去，用餐期間店家還把隔板抽走，他反應兩次後店家才把隔板裝回來。隔天早上一起床覺得很懊悔，覺得不應該帶家人出去吃飯，因為風險真的太高了，甚至想傳訊息跟他們道歉。

原PO透露，自己堅持居家防疫這麼久，但看到身旁朋友一個個打卡出去玩，每個人都在PO去餐廳吃飯，彷彿堅持防疫的自己像個白癡，因此才在連續幾天「+0」後才勇敢帶家人出去吃飯，沒想到隔天就爆出新增13例本土，讓他覺得對不起家人，還發文詢問大家「我這樣是不是錯了？」

對於原PO懊惱是不是應該堅持不內用才對，網友則紛紛回應「不是不能出去，而是盡量避免人潮」、「我現在也是不看電影、不內用，我怕死」、「484又鬆懈了」、「又要吃、又要靠北，典型台灣人」，也有人認為「別想太多，沒有人想生病」。