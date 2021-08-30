世界上飛機場變公園屈指可算，中央公園更是邁向成功案例。台中市議員楊正中30日質詢指出，台中中央公園卻失去了靈魂，因為現在的建設都與過往毫無相關，要求台中市府加強在地文化及歷史連結，打造飛機博物館。建設局長陳大田表示，將打造以機場主題的遊客中心。

楊正中指出，中央公園的前身是水湳機場，而外國設計師當初設計時還特別留下了「停機坪」及「機場起降落跑道遺址」。但是他實地踏訪之後卻發現根本找不到，詢問經常在公園運動的民眾也說「從來不知道這裡有跑道遺址。」

楊正中說，水湳經貿園區的重大建設都陸續開工，但這些建設卻與這片土地的過往毫無相關，無法連結，這塊土地已然失去了應有的「靈魂」，沒有歷史、沒有文化，令人不勝唏噓。水湳機場建於日據時代，作為日本陸軍航空部隊基地、神風特攻隊基地；國民政府接收後改為中華民國空軍飛機製造廠及運輸部隊大本營。

1954年因應改組，作為空軍第二供應指揮部與航發中心，生產初級教練機、AT3噴射高教機、F5E、IDF等飛機。其後1971年劃定民航區，成為軍民合用機場一直到2007年由國防部將土地移交給台中市政府。

楊正中表示，他山之石可以攻錯藉以參考借鏡，日本也有一座機場改建公園位於日本埼玉縣所澤市，外號稱「航空公園」，設有「所澤航空發祥紀念館」，除休憩外，陳列多架戰鬥機、直升機，還可以體驗模擬飛行器，介紹航空發展影片。

楊正中強調，台中市卻沒有把中央公園的建設與過去的歷史、文化連結，實在可惜。他先前也建議市府規劃「模型飛機展示館」，並媒介模型飛機收藏家願意提供台中市民免費展示他多達五千多架的模型飛機，他也關心台中市政府未來是否有飛機博物館的規劃？

建設局長陳大田表示，目前已經有中央公園遊客中心博物館專案管理的標案，後續會持續推動打造以機場主題的遊客中心，包含航空展示區、飛機模型展示區等。