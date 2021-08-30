移民署苗栗專勤隊連日來在苗栗縣內查察可疑豬肉製品。（苗栗專勤隊提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署苗栗專勤隊連日來在苗栗縣內查察可疑豬肉製品。（苗栗專勤隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府暫停廚餘餵豬1個月，期間廚餘可送各鄉鎮市廚餘處理場處理。（謝明俊攝）

移民署苗栗縣專勤隊為防堵非洲豬瘟，近日聯合警方、衛生局、動保所等單位，前往頭份、竹南、後龍、銅鑼、造橋等地區的30餘家東南亞雜貨店、越南小吃店稽查，總共查獲「不明肉製品」共計約25公斤，都已送驗查明是否含有豬瘟病毒。

為因應非洲豬瘟，苗栗縣政府宣布自即日起禁止搬運廚餘至廚餘養豬場，並且自9月1日起，禁止將廚餘用於飼養豬隻飼料及飼料添加物，為期一個月禁止廚餘養豬措施，請各廚餘養豬場及清運業者，以不改變原來廚餘的收集清運方式為原則，持續收運本縣機關、學校、餐廳、旅館等單位產生的廚餘，並運送至各鄉鎮市公所指定地點處理，以確保本縣廚餘清運及處理不受影響。

苗栗專勤隊指出，專勤隊日前會同苗栗縣警方、衛生局及動保所人員，兵分二路前往後龍及頭份進行稽查，先於後龍鎮的越南雜貨店，查獲來源不明的豬肉製品共53包，重量約22.4公斤。再於頭份市的東南亞雜貨店，查獲魚漿、豬絞肉及火腿重量約1公斤及1.6公斤，由於肉製品上均無產地、成分、品項、製造日期等標示，違反食品安全衛生管理法，衛生局人員現場封存後，將部分肉製品帶回檢驗，將待檢驗結果出爐再行查辦。

另外，苗栗縣專勤隊在網路巡察時發現，苗栗縣銅鑼鄉的越籍移工，以化名在臉書代購越南月餅，經專勤隊清查確認真實身分為范姓移工後，立即前往范某上班地點查察，范姓移工表示，因越南賣家說什錦叉燒口味的月餅缺貨，最後僅購入巧克力、椰奶等甜食口味，未購入含肉製品的月餅，經現場比對訂購清單，確實無含肉製品的月餅，雖是虛驚一場，但專勤隊人員當場宣導在場移工，以國際快遞、郵包等方式寄送肉類製品來台，違反最高處罰1百萬元，請大家務必遵守政府防疫規定。

苗栗縣專勤隊隊長陳元助呼籲，民眾不要購買產地來源不明肉製品，或自國外攜帶肉類產品、走私動物及其他豬肉產品返國，如有收到不明肉品請丟一般垃圾，不要丟廚餘桶。或交給防檢局、動保處人員處理。若違反將依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科3百萬以下罰金，查扣肉品依法沒入銷毀。