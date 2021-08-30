民眾日前報案指出大里區新南路183巷前有疑似迷失老人，台中市警局霧峰分局國光派出所員警到場發現，老人家一問三不知，還好其隨身有帶行動電話，經逐一撥打通訊錄內號碼，找到老人家女兒，平安將他送回家。

據了解，80歲的老翁，患有失智症，與兒子同住，日前上午，兒子外出工作時，自行離家後，就忘記怎麼走回家，越走越遠，走到大里區新南路時，徬徨模樣被民眾發現而報警，還好老翁有攜帶手機，警方到場後遂耐心回撥通話紀錄電話，並逐一詢問對方是否認識老翁，終於問到老翁女兒的聯絡電話，經聯繫後確認柯姓老翁年籍資料，將他安全護送回大里區新仁路三段住所。

員警送老翁到家時，其兒子在外面工作，還不知道失智父親外出迷路，經通知後立即返家，看到熱心警方協助其父親安全回家，不停地點頭向警方表示謝意，對於員警的積極作為深表感謝。

霧峰分局長李建興表示，家屬須多加注意老人家動態，盡量有家人在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險，家中老人曾有走失情形者，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，亦可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生意外憾事。