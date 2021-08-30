暑期即將結束，而學生們在2個月的防疫措施下也度過了最特別的暑假，日前桃園市青年局因應青年防疫生活集結超過60個社團、1千名青年志工辦理的「防疫3雲計畫」更讓社會看見青年在防疫限制中激發出不同於以往的線上創意能量。

為於防疫期間仍能讓青年發揮創意，日前青年局特別辦理雲社團、雲志工以及雲課堂的「防疫3雲計畫」，透過集結超過60個社團發表近100件作品，及1千名青年志工加入完成超過1500件線上志工任務，更提供66堂線上職涯及才藝課程，青年局指出，新型態的雲端線上活動也意外刺激青年發揮出有別於過往的創意形式。

疫情的變化，也為活動帶來全新的體驗，參與「雲志工」協助長輩預約疫苗行動的李帟萱同學表示，透過網路在線上服務他人做公益很有意義；參與多項「雲社團」活動的劉其恩則表示，線上成發讓我登上舞台進行直播魔術演出，是以往參加社團不會有的機會，強調新型態的線上活動讓自己有不同於以往的體驗。

青年局長顏蔚慈表示，通過該計畫我們看到「疫世代」面對變化的韌性，並肯定青年表示，即使生活改變，但我們仍相信青年能夠發揮他們的創意和行動力，顏蔚慈指出，隨著疫情逐漸趨緩，之後將會推出新的活動和計畫，讓青年不論在什麼環境，都能盡情實現自我。