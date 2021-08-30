近來，印度新冠疫苗產能一直不斷再增加，目前至少有一半以上成年印度人，接種過一劑疫苗。外界預估，印度在幾個月內可望重新變為疫苗出口國，並從2022年開始擴大出口產能，疫苗生產數量也可大幅成長。

2021年初，印度在向近百個國家提供高達6600萬劑疫苗後，因國內疫情升溫，因此印度在4月中旬禁止出口，將重點放在自己民眾接種上。因此，打亂了不少非洲與南亞地區的疫苗施打計畫。

27日時，印度每日疫苗接種量已超過千萬劑，全國疫苗產量自4月以來已經超過兩倍以上。同時，俄羅斯衛星5號新冠疫苗也正在印度量產。而全球最大的疫苗製造商印度血清研究所(SII)，根據統計，目前每月產量可達1.5億劑AZ疫苗，是4月產能的6,500萬劑兩倍之多。

因此，全球疫苗共享平台COVAX希望印度能早日重啟疫苗外銷。印度也是許多其它疫苗的主要生產國，可以在全球疫苗供應方面，發揮關鍵性作用。

印度第一個國產新冠疫苗製造商Bharat生技，有座月產能達千萬劑的新工廠開始運作。一切順利的話，將來的年產能將上看10億劑。