台股今(30日)在電子權值股與金融股聯手下開高走高，收在17396點，大漲186點，收復季線，但成交值僅2694億，是近5個多月以來的新低量，網友一早就在PTT股板談論「沒人要玩航運了」、「沒人要玩航運」、「別當海盜了去搶銀行」，意外釣出一位網友留言「台新存了1000張抱了四年終於今年有動靜了」，另外也有一位網友說「存金融股的講話可以大聲了 被笑萬7存股太久了」。

台股近日多靠權值股墊高指數，成交量能續萎縮，當沖警示新制27日上路，也讓航運股成交量不若從前，航運族群今日成交量最大的四維航成交10.5萬張，排名第6，貨櫃三雄中成交量最大的長榮竟然不到10萬張，排名第10，而新光金、台新金則擠進前10名，成交量分別為17.5萬張、9.9萬張。

根據統計，外資近期買超也以金融股為主，近5日買超前10名中，就有新光金、玉山金、中信金、國泰金、華南金、台新金等6檔是金融股，難怪網友紛紛留言表示，「錢都跑去金融定存股」、「今天就拉權值和金融」、「少年股神發現進進出出被金融存股族績效打敗 不玩了?」、「搞不好今天是所有的少年股神去買存股了啊XDD」。

股板有網友留言「台新存了1000張抱了四年終於今年有動靜了」，該名網友表示，台新金是買在14元，還表示當時所有金融股一直漲，就台新金不漲，現在是「還他公道吧」，並表示「金融還玩短線的人 一定賺不到大錢」，陸續有網友一一跳出來表示「台新真的存了好幾年才看到成果 想哭」、「台新成本6.3」、「台新成本12啊 配完11」、「家人台新成本6塊 已經無感」，但也有網友留言說「金融最後一棒 要逃快逃」。