開學日新北市警方將加強交通疏導及取締違規學幼童車。（警方提供）

9月1日開學，新北市警局預判家長接送學童上、下學將造成學校周邊交通流量增加，新北市交通警察大隊結合各分局執行護童、取締違規學幼童車、巡邏及交通整理等各項勤務，規畫交通疏導崗位269處、警力146員及義交209員，擴大加強交通疏導作為。

新北警規畫9月1日至15日稽查取締學幼童車專案勤務，將針對超載、無照駕駛、車輛出廠年限逾10年及車身未標明指定標識等違規態樣加強稽查取締，以確保開學期間學幼童乘車安全。

據新北市交通局統計，市區道路、國道交通流量及公車、捷運、台鐵、公共自行車等公共運輸運量，相關車流和運量於6月達到最低點，7月起則逐漸回升。自疫情三級警戒降為二級後，道路交通流量已大幅提升，甚至超過三級警戒前之流量，市區道路於平日和假日的車流量均比三級警戒前增加3成至4成。

新北警呼籲，學童家長請多使用大眾運輸工具，並全程遵守相關防疫措施如實聯制，落實防疫安全。如有開車接送學童需求，請盡早出門尋找適當停車位置，勿於校園門口、周遭道路或路口違規及併排停車，以免影響學童及其他用路人安全。也提醒其他用路人遵守交通指揮人員及學校導護人員指揮，行經校園周邊時減速慢行、禮讓學童，共同維持良好交通秩序。