過濾設備大廠旭然國際今日表示，集團持續致力於壯大自有品牌Filtrafine®全球銷售及接單表現，展望未來，隨著全球加大力道投入半導體等產業發展，旭然持續看好Filtrafine®於台灣、美國地區接單保持良好動能，除持續擴大各產業工業過濾接單能力，並透過近年來積極投入研發應用於不同產業領域的新款過濾產品及過濾薄膜，達到有效掌握關鍵的自材料研發、生產技術，進而優化生產良率增進效能。

旭然生產製造的過濾相關產品，包括單袋式濾殼、塑膠濾殼、多袋式濾殼、全熱融濾袋、全車縫濾袋、尼龍濾袋、長效型全熱融濾袋、袋式濾殼配件，以及濾心過濾系統等。

旭然指出，近年持續開拓環境淨化、節能減廢、精密分離及生醫技術等相關領域，並於今年起擴增材料、口罩銷售業務，堆疊整體銷售規模、由於握有台灣、中國大陸與越南三地生產基地優勢，可有效滿足各地區業務接單生產彈性調配競爭利基、再加上已於雲科二廠進行熔噴濾膜材料產線裝機，有望於第三季進行試量產供應客戶訂單需求，並規劃第四季進行第二階段熔噴濾膜材料產能擴增，同步仍持續進行雲科一、二廠整改規劃，以更加完善雲科一、二廠的垂直整合效益，打造集團未來營運良好成長引擎。