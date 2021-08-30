各界聚焦蘋果9月發布會，多方消息指出，發布會將於9月14日登場，iPhone 13、Apple Watch Series 7和Airpods 3等系列新品將相繼亮相，隨著發布會即將到來，許多爆料傳聞愈來愈多，Apple Watch S7的相關消息層出不窮，但新品尚未出世之際，高仿山寨品已經搶先曝光，且似乎已在市面上開始販售。

蘋果發布會在即，各界矚目多項新品如設計、性能等重大升級，Apple Watch 從2015年發表後，持續為蘋果帶來相當可觀的營收，但該產品每次新系列推出，僅在功能、錶帶和材質等有所改變，而這次有消息指出，Apple Watch S7的大小尺寸將更新至41mm、45mm的錶殼，且邊框從一直以來的圓弧型改為平滑造型。

They also created the stainless steel version pic.twitter.com/qjTDIFmuty — Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 27 2021

然值此之際，卻已經有高仿的Apple Watch S7搶先露面，知名爆料者Majin Bu在社群平台推特發文貼出圖片，表示Apple Watch S7的山寨品已經搶先推出，且不僅標準規格的版本，甚至連不鏽鋼機殼的也買的到。

從出示照片可以發現，山寨品的外型似乎比照爆料傳聞一般，邊框改為平滑的設計，其他設計也和先前爆料相近；Majin Bu甚至透露，據消息來源指出，這些山寨品在大陸售價約落在350至400元人民幣左右（折合新台幣約1500至1700元左右）。