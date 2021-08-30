大陸女星秦嵐演活宮廷劇《延禧攻略》中溫柔、優雅的富察皇后，讓她演藝事業再攀高峰，秦嵐端莊、氣質的形象深植人心，42歲的秦嵐還是保養有術的美魔女代表，她不管是臉蛋、身材都保養得宜，絕佳狀態完勝一票少女，而秦嵐日前就曬出運動照，她身穿運動背心和長褲，秦嵐完全沒贅肉，好身材超不科學。

秦嵐對自己的飲食和運動習慣都有嚴格要求，而這回，秦嵐身穿運動無袖小背心和貼身長褲現身健身房，照片中，她做在瑜珈墊上彎腰拉筋，也讓秦嵐的身材曲線全都露，她蠻腰、腹部零贅肉，手臂和長腿更是超纖細，完美身材曲線看不出已42歲。

秦嵐完全沒贅肉，好身材超不科學。（圖／取材自秦嵐微博）

親民的秦嵐還幽默發文：「#我的生活儀式感#披頭散髮地痛並快樂著，這種酸爽你們誰懂？」不過網友全把焦點放在秦嵐的纖細身材上，紛紛留言驚呼：「姐姐好美，辛苦啦」、「老婆的身材」、「姐姐好瘦阿 身材絕了」、「身材我羨慕」。

秦嵐是氣質美女一枚，還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，秦嵐是如此盛世級的美人，而秦嵐也接連交出《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》、《延禧攻略》等代表作，秦嵐的精湛演技是有目共睹，雖然秦嵐至今仍小姑獨處，不過她對感情態度都順其自然，秦嵐希望能找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，認為兩個人能平靜生活，才是最幸福的。