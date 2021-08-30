台北市美國返台確診個案16087，今年5、6月已在美國打過2劑BNT疫苗仍確診，針對是否為本土個案「突破性感染」。台北市長柯文哲今受訪表示，他不認為是本土突破性感染，應是國外感染後，出現PCR殘陽。

柯文哲表示，打疫苗要有正確概念，打疫苗不代表不會感染，就算打兩劑，特別在有變種病毒出現狀態下，將來萬一被感染，會重症或死亡機率降很低，不要幻想打疫苗後絕不會感染，因打疫苗不代表會有完整免疫反應。

柯文哲指出，個案在美打過兩季疫苗，回到台灣入境時做檢查陰性，過一段時間做又是陽性，但CT值36很高，常常有人感染，測試陽、測試負，但就算陽也是34、35、36那種案例會傳染別人的機會相當低，但也不是說100％不會。

柯文哲說，他不認為是本土突破性感染，比較接近是打過疫苗在國外感染，感染後一直出現PCR殘陽。

衛福部醫師沈正男認為，最令人擔心的其實是長榮機師出現突破性感染個案，外界憂心3＋11破口重演。對此，柯文哲強調，有合理的風險，有專家會議經過討論，寫成SOP嚴格遵守，一定都可以接受，醫學上不要幻想百分之百，凡事都有例外。

柯文哲說，只要有專家意見，認為合理的、可接受風險，有會議記錄，不要出現沒有會議記錄，一直找不到人負責的情形，認為還是要相信專業。