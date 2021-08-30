星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，白羊座、獅子座、射手座、金牛座、雙魚座的女生是公認的好閨蜜，她們非常講義氣，相處起來又非常舒服，如果這輩子能認識這樣的好姐妹，將是非常幸福的事情。

▍第五名：白羊座

白羊女很重感情，非常夠朋友，她們個性直接，不會和朋友斤斤計較，面對認定的閨蜜幾乎不分你我，把對方的事當成自己的事操心，是個相當捍衛好友的星座，可以陪伴朋友一起度過難關，加上性格大方又熱情，跟她們在一起很自在，所以白羊座是一生絕對要擁有的好閨蜜星座。

▍第四名：獅子座

獅子女慷慨大方，喜歡照顧人，常讓身邊好友覺得有受到保護的感覺，雖然她們性格有點強硬，但卻懂得體諒他人，願意為好友兩肋插刀，完全不計較付出了多少，是個十分講義氣的好閨蜜星座，有這樣的好知己，就像家人一般，讓人感覺非常可靠。

▍第三名：射手座

射手女為人大方熱情，總帶給人正能量，和她們在一起很自在，當朋友心情不好、遇到煩惱的時候，她們會想破頭腦，希望幫朋友解決問題，她們的樂觀開朗總能幫助旁人掃除陰霾。身邊有射手閨蜜的人，可以和她暢談任何事情，富有正義感的她，同時也是好姐妹的護花使者。

▍第二名：金牛座

金牛女非常真性情，不說假話、不玩心機，對待閨蜜總是掏心掏肺的付出，一起分享喜悅、悲傷，陪朋友哭一整晚也不是問題。她們處理事情時相當可靠，會在朋友跌到谷底時，不顧一切、費盡全力的拉她一把，身旁有這樣的好閨蜜，讓人感覺相當安心，一定要好好把握。

▍第一名：雙魚座

雙魚女善解人意、溫柔又敏感，心思細膩懂得察言觀色，可以說是最佳閨蜜，她們會在好友遇到挫折時，給予最溫暖的依靠，耐心傾聽對方訴苦，再真誠地給出適當建議，無論何時，她都在對方的身後默默支持。和雙魚座相處時，絲毫不會感到有壓力，可以安心分享心事，擁有如此優質的閨蜜，真的是好福氣。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】