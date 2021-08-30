兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦亞東石化新臺幣200億元聯貸完成簽約。該授信案因連結ESG調整機制，推出後認參踴躍，已順利成功籌組完成，並於今日辦理簽約。此次聯合授信案由兆豐銀行統籌主辦，並由華銀、臺銀、合庫、彰銀等共計14家銀行共襄盛舉。

亞東石化隸屬於遠東新(1402)世紀公司，以生產及銷售PTA為業，生產基地位於桃園市觀音工業區，現為台灣最大聚酯原料供應商，長期重視降碳減廢與回收，2020年已與桃園市政府簽訂再生水用水契約，響應循環經濟理念，致力永續環境目標。

此次聯合授信案資金將支應償還既有金融機構負債暨充實中期營運週轉所需，原預定籌募金額為新臺幣168億元，因連結ESG調整機制，鼓勵亞東石化達成「溫室氣體排放」、「節電省水」及「企業社會責任」等ESG指標，並享有利率減碼優惠，此為石化產業聯貸案之首例，深獲銀行團認可力挺，認參踴躍，以不到兩個月時間即籌組完成，認參總金額達新臺幣280億元(超額比例167%)，最終以推案上限新臺幣200億元順利結案。

遠東新致力於建構與環境、社會共生共榮的商業模式，力行節能、減廢、循環再生的成果卓越，同時善盡企業社會責任，在勞工人權、環境永續等議題的投入不遺餘力，更致力於建立綠色供應鏈，已與超過5000家供應商簽署《供應商社會責任承諾書》，累計綠色採購金額逾新臺幣100億元，更於2020年榮獲台灣企業永續獎及SGS CSR Awards，顯現其在ESG企業的永續責任受到各界認可。