疫情趨緩，各級學校也即將開學，為建構校園及學生安全，中市警局烏日分局，30日邀將轄內高中及國中、小學校，「舉辦校園安全暨上下學時段相關勤務作為座談會」進行雙向交流，以深入了解學校需求，共同打造安全校園環境及通學安全走廊。

9月1日各級學校即將開學，烏日警分局與學校攜手合作，於開學前針對校園安全全面檢視，並規劃警力在上下學時，執行護童勤務，提高見警率及維護安全，並透過本次座談會，與學校溝通聯繫，了解各校需求，建構安全防護機制。

座談會從交通安全、婦幼安全及校園安全維護等三面向討論，讓學校瞭解烏日分局在校園的安全工作，達到雙向意見交流，會中決議除規劃護童勤務外，同時辦理交通及治安宣導，建立學生正確治交安觀念，並藉此影響同化家長一起遵守交通規則，維護學童上下學安全。

烏日分局分局長楊川表示，學童自我保護的觀念亦是校園安全重要一環，烏日分局於今年青春專案期間辦理3場臉書直播宣導活動，青少年踴躍參加，獲得廣大迴響。開學在即，分局也規劃動員各派出所警力協助維護通學及校園安全，並持續積極至轄內學校進行校園安全宣導，共同打造校園安全三心「警察用心、家長放心、孩子安心」，讓孩子有個安全、優質的學習環境。