43歲女星楊謹華臉蛋姣好、身材高挑，是演藝圈著名的氣質女神，近日她到戶外散心，拍了兩張側拍照，突然一陣強風吹來，身上穿的白T當場揚起。

楊謹華29日在臉書發文：「這天氣太好！！！不放照片太對不起自己，紀錄一下這美麗的天氣，也希望你們看了心情會美麗。」照片中，她留著烏黑亮麗的俏麗及肩髮，戴著口罩，身穿純白短T恤和黑色貼身運動褲，腳踩白色帆布鞋，打扮宛如青春洋溢的女大生，身材曲線也同樣逆齡，ㄦ字腰、平坦小腹，以及一雙修長美腿，幾乎找不到任何贅肉，一轉身還有小巧蜜桃臀。

此時忽然有一陣強風襲來，楊謹華的白色上衣馬上飛起來，露出裡面的黑色bra，以及一片光滑無瑕的美背，讓許多網友看得害羞，紛紛留言：「風太大，暴露了」、「這有點犯規...」、「這身材太逼死人了」、「這攝影師太壞了，為什麼不近拍」、「真是展現出了曲線性感美」。

楊謹華曾分享瘦身秘訣，飲食掌握2、8、6法則，一日三餐改成兩餐，午餐只吃八分飽，晚餐在18:00前食用完畢，20:00後不再吃任何澱粉和水，避免隔天水腫；另外她喜歡用馬鈴薯、南瓜等具有飽足感的食物取代白飯、麵，不但比較不會太快餓，血糖也會穩定許多，驚喜的是，半年下來體脂肪下降了。