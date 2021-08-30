我國本屆東奧代表團表現優異。蔡英文總統預計將在9月1日下午15點至17點，於總統府接見代表團，有鑒於本屆東京奧運代表團，展現史上最佳成績，總統府將以「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」為構想，邀請並歡迎東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人來到總統府。

針對此次接見行程，總統府發言人張惇涵今天說明四點規劃：

一、總統府前廣場就是台灣英雄的星光大道：總統府前廣場將鋪設紅地毯，讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道。當台灣英雄們步行上星光大道時，紅毯兩側電子螢幕將即時傳送對他們的加油與祝福。

府方歡迎所有國人朋友加入教育部「[email protected]」，透過留言為我們的台灣英雄加油打氣，而台灣英雄們也能在星光大道上，即時看到大家的留言。

二、英雄的凱旋獻上最真摯的感謝：台灣英雄們經過星光大道後，進入總統府敞廳前，將由國防部三軍儀隊以「劍門」迎接英雄到來。總統府內變身為台灣英雄的派對現場，將在走廊區域設置拍照背板與互動裝置，並邀請DJ現場演出，讓台灣英雄們可以隨著音樂，在等待活動正式開始前，留下在總統府的紀念。

三、國家的殿堂為台灣英雄喝采：蔡總統將在賴副總統、行政院蘇院長等陪同下，以敞廳為主場地接見東奧代表團；同時，基於防疫考量，總統府另設開設大禮堂等其他場地，供所有代表團成員參與，而蔡總統也會依續至各廳，向辛苦的代表團成員致意，感謝東奧團隊不分前線後勤的努力。蔡總統與蘇院長也分別準備了特別的小禮物，要獻給我們的台灣英雄們。

四、國家的榮耀因台灣英雄而驕傲：總統府內的活動結束後。蔡總統、賴副總統、蘇院長等人，將與所有台灣英雄在總統府正大門與巨型國旗合照，感謝所有台灣英雄的付出，讓世界透過東京奧運，再次看見台灣。

張惇涵表示，基於防疫考量，此次相關規劃皆依照中央流行疫情指揮中心的防疫相關指引，並擬定防疫計畫交主管機關備查後進行。

當天下午的接見活動，將會在蔡總統、賴副總統、蘇院長、行政院、教育部、中華奧會、中華文化總會的社群平台直播；另外，包括：Yahoo！TV、中華電信MOD、Hami Video平台也會有線上直播。敬請國人朋友與選手的粉絲們避免至總統府周邊，鼓勵大家透過線上收看直播，給台灣英雄支持與打氣。

在總統府周邊交管部分，因應活動進行，總統府周邊道路，包括：重慶南路一段（衡陽路至愛國西路）、凱達格蘭大道（公園路至重慶南路一段）、懷寧街（衡陽路至貴陽街一段）、貴陽街一段（博愛路至公園路）、寶慶路（博愛路至懷寧街）等路段，將於當日下午14：00起至下午17：30，進行適度交通管制。

他說，總統府感謝中央及地方政府相關單位的投入協助，也感謝警察同仁執勤的辛勞，總統府向受到影響的用路人致上歉意，也敬請各界海涵，並請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。