9月1日將開學，防疫作為受關注，台北市長柯文哲30日在防疫記者會表示，國高中小課後照顧、社團續辦、技能訓練，10月底前暫停非屬必要的校外人士入校教課；9月30日前暫緩校外教學，大型集會活動都線上辦理，學生可請2周防疫假為周期，不列入出勤紀錄，但也不能一次請掉一個學期。

柯文哲表示，開學會有很大的人流接觸，國高中小、幼稚園共28萬人，要戒慎恐懼，雖現在在案例夠少，可課後學習輔導，但若是課外大型集會及校外教學、街舞、校際串聯活動都還不能，只能線上辦。

柯說，北市現在選擇不到校、請防疫假的學生占15％，他尊重每人的選擇，若堅持不來、也不強迫，可先請2周防疫假，但不能說請一整個學期，這2周不列入出勤紀錄。

柯說，他上周去辛亥國小看線上教學，系統滿完整，北市學校一周要有個半天或一天來練遠距教學，如今學校老師平均疫苗已打90％，還有10％沒打，想打的這2天都可打到，但仍有些老師有理由，有的一定要莫德納或都不打，那不打的每周就要快篩1次，市府會準備試劑。

柯說，北市76個高中1萬2403名教職員，已有1萬921人施打占88.05％，其中60校備妥隔板占78.95％；59個國中6737名教職員、已有6083人施打占90.29％，57校備妥隔板占96.61％；153個國小1萬5964名教職員、已有1萬4470人施打占90.64％，147校備妥隔板占96.08％；696個幼兒園9093名教職員、已有8757人施打占96.3％，694校備妥隔板占99.71％；4個特教學校698名教職員、已有628人施打占90％，4校都備妥隔板占100％。

柯強調，隔板要正確使用，才不會增加感染，若教室群聚吃飯可拿出來，至於上課已戴口罩，沒理由再隔板，因會擔心通風不好，若再加隔板反而增加感染。

教育局長曾燦金說， 8月18日已頒布各級中小學幼兒園專案指引，幼兒用餐後有潔牙的問題，因此會考慮讓洗手台要分流，個人在班上開水漱口，可減少交叉飛沫傳染。

曾燦金說，國小課後輔導可辦，非校外的人要進來教學須暫緩，小一開學不開放家長入校，新生分時段分流入校，會有引導人員，也已拍很多影片給家長了解。

曾燦金說，特殊教育學校中，有侵入性治療中的孩子，師長會佩戴面罩、手套，待孩子情緒安頓後，引導他戴口罩；提供視障生教材，包括電子檔點字、報讀，會用口齒清晰的語速呈現。

曾燦金說，國中小營養午餐有SOP，會有打菜小天使，分配食物時不開口講話；高中熱食部避免同步，供餐也要避免接觸錢，盡量用電子支付，並以套餐方式各自入座食用。

曾燦金說，音樂課、科學課、運動課、家政課都有指引，科學課暫停用「鏡」探索，家政課要分食，籃球手球排球也要做好防疫；北市也鼓勵線上居家學習，比如公托課程上課，將會有7家有線電視可觀看，準備了943支國中小影片、490部地球科學、高中數學理化動畫教學影片，讓孩子自主學習。