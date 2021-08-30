《美麗島電子報》今(30日)公布8月份國政民調，結果顯示，有55.1%民眾表示信任蔡英文總統，41.3%表示不信任；同時，有55%民眾對蔡英文的執政表現表示滿意，不滿意的則為43.3%，而這份民調結果也在網路上引發網友熱議。

對於蔡英文的民調回升，《美麗島電子報》通過交叉分析發現，在雲嘉南與高屏、或30至39歲、或國中學歷、或泛綠民眾等族群當中，皆超過6成滿意蔡總統的執政表現，而中立民眾有48%滿意蔡總統、48.9%不滿意。

《美麗島電子報》的民調也顯示，這個月有48.6%民眾滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現；不滿意的民眾則有47.9%，有3.6%民眾未明確表示意見。《美麗島電子報》指出，本月大家對蘇貞昌施政表現的評價非常分歧，變動幅度不及民眾對蔡總統的評價，但也貼近5月中旬疫情爆發前的調查結果。

這份民調也在PTT上引發網友熱議，「改當體育播報員當然回升，這麼稱職的體育播報員，哪裡找得到」、「台灣人真的一堆韭菜」、「讚啦 20-38韭菜回來了」、「817歸隊中」、「817真容易滿足」、「這樣的黨穩穩執政，真的覺得滿可悲的」、「嘻嘻，奧運效應，再過一個月做看看」。

更有網友說，「好喔～明年走著瞧～」、「下次投票就知道啦」、「好喔 ，選票見真章啦，哈哈」、「八卦反指標，看來明年選舉還是穩穩的」、「這一篇先備份一下明年來看一下縣市長選舉的結果」。