為了準備年底感恩節、聖誕節假期的龐大消費需求，美國零售商早在夏天就開始向亞洲拉貨，數據顯示，過去兩周入境美國的20呎貨櫃運量指數（IOTI）暴增40%，顯示貨櫃航運業者的訂單量持續增加，此現象也暗示航運市場的緊繃狀況並未消退，景氣週期尚未觸頂。

FreightWaves報導，這一波運量上漲是今年春天以來，觀察到最強勁的成長幅度，同時終結4月後緩速下降的趨勢，暗示目前緊繃的市場循環將會延續，且今年秋季可能會再出現運能吃緊的狀況。

報導指出，航運20呎貨櫃運量指數，是由航運商每日接獲的訂單量做計算，目前指數已飆到222點，相當於訂單量已經比開始啟用該指數時（1999年）成長222%，入境美國的貨櫃運量指數，則是在過去兩周內激增40%。

此外，貨物量高居不下將導致航運供應鏈的噩夢難以緩解，尤其美國內陸交通仍相當壅塞，貨物抵達美國後還有一段很長的路程才能抵達零售商的手上。

航運市場供不應求狀況嚴重，許多航商紛紛透過訂購新船隻企圖改善現況，今年前8個月的造船訂單量已經超越去年整年的總數，然而造船時間相當長，許多業者仍擔心緩不濟急。

以星航運（ZIM）首席財務長Xavier Destriau就表示，「許多公司直到今年才猶豫是否要訂購新船隻，且舊船隻已到了報廢期限，運力供應緊繃成為一個潛在的重大威脅，尤其是3、4或5年後的狀況。」