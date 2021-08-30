台東縣政府提出「疫後振興經濟方案」，編列3600萬元，招待2萬4000名縣民縣內1日遊；另編列600萬元採購當地伴手禮，台東縣議員林參天怒轟縣府亂花預算，伴手禮部分竟有賣金紙、納骨塔、殯葬業者得標；台東縣政府回應，得標41家廠商中，有9成5為台東在地業者，沒有所謂的納骨塔、殯葬業者。

林參天質疑，縣府花費4200萬，要讓2萬4000名鄉親縣內旅遊，這2萬4000名從何來？有評選標準嗎？還是圖利自己人？另外，採購伴手禮部分，得標廠商竟然有賣金紙、納骨塔、殯葬業者，還有做動物飼料、酒店，很多都是台北來的公司得標，建議縣議會應成立專案小組調查，政風、檢調等單位也應盡速介入處理。

台東縣政府回應，伴手禮部分，現階段得標41家廠商中，有9成5為台東在地業者，包括紅烏龍茶、洛神花加工食品、台東咖啡等食品及文創商品，唯一2家非台東業者也提出台東在地產品為主的伴手禮組合，並沒有所謂的納骨塔、殯葬業者。

縣府表示，振興方案中的縣政參訪、伴手禮採購2案4200萬預算皆屬於台東縣府年度撙節經費，因多為向中央爭取而來，無法改以現金發放，故轉用「縣內微旅行」的方式，以台東人挺台東人的方式振興在地經濟運作，相關作業均依照預算法並依據政府採購法規定辦理公開招標。

縣府指出，縣政參訪除邀請弱勢團體、社區長者及身心障礙團體等對象外，更將以「防疫有功人員」為主要邀請對象，包含醫護人員、環境清潔及消毒人員及村里鄰長等優先納入，安排縣內共6條遊程提供選擇，包含在地生活體驗、特色餐廳等。