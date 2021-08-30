在電金雙主流趨勢下，台股人氣逐漸回籠，尤其法人近期大掃金融股，買氣搶搶滾。專家認為，金融股往往被視為防禦保守型類股，此時漲金融股，增添市場觀望氣氛，從台股成交量量縮即可看出。由於大盤呈現量價背離，醞釀漲多拉回，建議9月可以布局法人青睞、股性活潑的中小型電子股。

美國聯準會(Fed)再次聲明通膨是暫時的，不急著升息，有利於股市表現，不過，萬寶投顧王榮旭認為，最快9月FOMC會議可能就會達成減碼QE的共識，估計最快在11月就會執行，金融股大漲是市場對未來升息有一定程度的預期，加上金融股具有本益比及高殖利率的優勢，往往被市場視為防禦保守型的類股，此時漲金融股增添市場觀望氣氛，從台股成交量就可以看出，今(8/30)日量縮到少於2700億，只比今年2月農曆年前的單日最低量2562億多一點點，量縮恐怕是常態。

大盤已經反彈超過千點，在量縮的情況下，指數空間有限。但美股強勢，台股也沒有大跌的風險，估計9月量縮行情將以個股表現為主。

這波千點反彈，資金點火電子、金融權值股，大盤量價背離醞釀漲多拉回，中小型股可望接棒。現在進入第三季底，王榮旭指出，股性活潑的中小型電子是法人主力作帳對象，電子持續看好半導體上下游產業鏈，台積電全面調漲代工價格，漲價已經成為業者共識。

王榮旭認為，IC設計端是轉嫁能力、技術能力高不易被取代，或者投片規模夠大的公司受影響有限。股價會說話，超高價IC設計股王矽力-KY(6415)、股后信驊(5274)及祥碩(5269)都已漲回前波高點附近。

最強的是IP股王力旺(3529)領先創下新高，同族群的世芯-KY(3661)、智原(3035)也有見到投信法人的影子。智原新案進入量產，獲利進入成長爆發期，晶圓代工又有聯電支援，訂單能見度已經看到明年下半年，上周股價收復均線之後震盪洗盤，目前等待籌碼換手再攻。

矽晶圓龍頭環球晶(6488)受惠台積電等晶圓代工客戶產能滿載，今天也再上季線。晶圓代工供不應求到2023年，已經是市場共識，加上各大晶圓代工廠拚建新廠與擴產，矽晶圓的需求持續擴大。

矽晶圓族群例如台勝科(3532)、漢磊(3707)以及合晶(6182)各擁利基，後勢看好。尤其合晶融資大減，籌碼由特定法人接走，籌碼變化與聯電(2303)及日月光(3711)如出一轍，基本面好只要籌碼乾淨，要漲速度就很快。

王榮旭指出，環球晶大漲將帶動矽晶圓族群比價。封測股欣銓(3264)與南茂(8150)，今年EPS估計分別為5元及6元，本益比偏低，今年獲利大好的情況下，股價反應利多，籌碼也是從融資散戶流向投信法人手中，這波領先大盤往前波高點突破。

封測供應不足不輸晶圓代工，近年大多是晶圓廠大增資本支出，封測廠資本支出較少的情況下，封測產能持續吃緊。封測相關例如導線架的順德(2351)、探針卡旺矽(6223)後市看好。

另外，載板進入旺季，目前需求依舊遠高於供給。蘋果5G新手機對BT載板需求量大增，ABS則受惠GPU需求與基地台加速布建，ABF三雄產能持續滿載，估計在產能不足的情況下，比今年漲價幅度將比今年的10%還要高出許多，估計南電(8046)、景碩(3189)以及欣興(3037)，今年EPS分別為13元、6.5元及6元；明年分別挑戰20元、9元及8元。獲利大幅提升，融資籌碼卻一直流入投信法人手中。

南電與欣興融資使用率分別不到4%與6%，景碩融資使用率也大約僅一成，籌碼越洗越乾淨，是走長線多頭燈電子族群。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。