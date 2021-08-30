美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周五在全球央行年會終於證實，隨著經濟通膨目標以及就業市場走上軌道，今年縮減購債(Taper)將是合適的，並強調這與啟動升息腳步是兩回事，這番言論激勵市場表現，認為資金行情不會就此告終，讓美股繼續衝高。然而，經濟數據雖被認為朝著正面方向前進，但用來預測經濟成長優劣的美國經濟意外指數(economic surprise data)於7月間轉負，讓市場擔憂，Delta 變種病毒疫情對於經濟復甦帶來不可忽略的衝擊。

據Zero Hedge報導，高盛將美國第三季國內生產毛額(GDP)成長率從年增8.8%下修至5.5%，主要是消費者支出驟降、經濟基本面突然出現負面變化。除此之外，航空、旅館以及餐廳業者也面臨業績成長趨緩問題。美國運輸安全管理局(TSA)數據顯示，上周二(8月24日)僅有147萬名旅客訂機票，創下3個多月以來新低，7天移動均線也從8月初的從205萬人降至176萬人。

雖然有部分說法指出，主要是夏季假期接近尾聲，導至需求下滑，但航空業者認為，不能排除受到Delta 變種病毒疫情影響。

從高頻數據來看，在線餐廳預訂服務公司OpenTable統計數據顯示，美國餐廳最近幾周訂位較2019年減少10~11%，較上月底減少5~6%，主要是受到Delta 變種病毒疫情、政府防疫措施影響。旅館住宿數據分析商STR表示，住房率也連續4周下滑，截至8月21日當周，全美國25大都市住房率與2019年同期相比都沒增加，其中舊金山的住房率大減4成，跌幅高居所有都市之冠。

鮑爾也在演講提及，Delta 變種病毒疫情在短期仍有影響充分就業的風險存在，不過他看好持續在這項目標仍獲得進展。美國目前就業人口仍比疫情前低600萬人的水準，隨著全美各地啟動經濟解封，6月、7月的就業表現相當強勁，但是Delta 變種病毒疫情的影響仍對未來帶來不確定性。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁Robert Kaplan 則是在先前指出，由於疫情迅速擴散，會考慮是否要求Fed延遲宣布Taper的時程，但在上周受訪提到，他仔細觀察這些高頻數據後，認為Taper不需要延遲，也就是在9月宣布，10月執行的計畫。