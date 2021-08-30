開學在即，基隆市公私立中小學校長暨公立幼兒園今日在八斗高中舉行會議，市長林右昌特別交代，各校一定要落實防疫措施，給師生安全的學習環境。

林右昌表示，後天復課開學，請校園長們務必持續落實防疫準則，依循中央及本市的開學指引，用最嚴謹態度面對疫情，做好各項防疫措施，確保師生在安全無虞的環境下，快樂學習。

會議中也邀請到國立台灣師範大學教授陳佩英及退休校長施琇瑩校長分享教師專業成長的歷程，將108課綱所提倡的素養導向落實於校園中，也跟市府於9月11日、12日舉辦的「台灣燈塔教育節」素養教育相呼應，期望有效精進教師的教學專業。

教育處長林祝里說，閱讀是學習的基礎，基隆將分三年達成「校校有閱推教師」，培養學生學習力。再者，雖然城市博覽會因疫情延到明年4月舉辦，教育處仍規畫「校園好顏舍2.0」計畫，希望為校園景觀帶來新風貌，期待透過今天學術及實務的講座分享，有效促進校園長於校內落實推動。

此外，教育處與鄰近的海洋大學合作，於中午時間舉辦「向海洋致敬」的活動，讓校園長們動手DIY，包含海廢藝術操作、透明魚標本、認識鎖管等主題，透過實作活動，深入了解海洋文化，與基隆海洋城市的美譽相呼應。