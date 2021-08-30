財政部國產署今日招標地上權開標，標脫率高達6成，國產署打算乘勝追擊，預計擬將在9月推出12宗地上權土地，其中最受矚目是台北市信義區陸軍保養廠C區基地，面積達到4815坪，初估底價將超過50億元。

國產署公告招標15宗國有地上權，今日開標結果有9宗標脫，標脫率達到6成，決標權利金金額28億52萬元。

國產署表示，這次招標設定地上權年息3.5％，其中1％隨申報地價調整；另外2.5％是依簽約當期申報地價計收。其中像是台北市大安區土地、台南市平實營區2宗土地、台中市干城地區土地等受矚目案件皆標脫。

國產署乘勝追擊，預計9月再度公告招標12宗地上權案，其中台北市就有2宗，分別是大安區、信義區。值得注意是，信義區土地是陸軍保養廠C區基地，面積高達4815坪大面積土地，容積率有350％，預估底價將超過50億元。

新北市則有1宗位於林口地區土地；基隆市也有1宗位於中正區內土地。

台中市2宗，1宗是東區同樣是位在干城車站附近土地1宗，曾經在2018年列標過；另1宗位在豐原區。

雲林則是2宗，皆是在高鐵特定區內，面積各超過7000坪的大面積土地：台南則是新市區為南科附近土地，面積大約678坪。

高雄市則是前鎮區1宗，面積2400坪，同樣是市場相當看好的土地；以及鳳山區土地1宗，面積678坪。屏東則推出恆春1宗土地。