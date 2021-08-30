北市副市長黃珊珊30日在防疫記者會表示，關於公布確診足跡的標準，根據中央規定，大眾運具原則上會公開，但若引起恐慌就例外不公開，有實聯制、找得到特定人士的場所及私人場所，原則也不公開，強調北市並非刻意隱瞞。

黃珊珊說，大家關心北市足跡公布標準，與期待上會有落差，因8月17日北市有討論並確認，依據中央規定，隱私場所不公開，實聯制找得到特定人士也不公開；大眾運具原則公開，但若引起恐慌就例外不公開，沒實聯制場所，可考慮風險因素，若有傳染才有公開必要。

黃珊珊說，若在這個場域停留時間，雖有戴口罩，但沒適當防護，比如2公尺以內面對面，這有風險就可考慮公開；北市府之前都希望盡量公開透明，但後續也產生一些困擾，有些確診者所說的記憶，併不是很精確，他們PCR篩檢後通報到疫調人員，會被問活動史，北市第一時間就會同步通報商家等場域。

黃珊珊說，第一時間也會調電信足跡、實聯制，所以商家第一時間會知道，之前是因沒實聯制的場域才要公布出來提醒大眾，比如從美國返台的案16087足跡就非常多，北市整整花一天做疫調，她去了宜蘭、花蓮等非常多地方與賣場，目前統計30個地方都要通報清消。

黃珊珊說，有些場域還要人員到場匡列，不是能馬上公布，公共運輸系統才會公布，請各位明白，一個個案出現後，要動員聯絡30個場域，防護狀況都須確認，所以會發生商家PO了、北市還沒PO就是這個原因，要跟電信足跡確認比對，不是刻意隱瞞。

衛生局疾管科長張惠美說，確診足跡目的，是讓不特定對象、時間、地點重疊時，能提高警覺，第一點是按照中央發布原則，發布前一天中央公布病例足跡，針對案號一起發布、不標註特定對象；針對大眾運具、不容易掌握的開放場所、沒實聯制的才會發布。

張惠美說，已實施實聯制的私人場所，因可掌握就不公布，百貨、大型量販店活動的人多，少數人沒實聯制，衛生局會通知百貨停業清消，因會引發各界關注，所以發布。

台北市長柯文哲表示，中央今天公布3例，北市＋0，現在＋0、1、2都不是很重要，台灣是一日生活圈，台北＋0無意義，要台灣＋0才是；且今天境外5例，昨天全世界有61萬人確診，美國占16、17萬，國外8月秋冬有delta嚴重肆虐，要小心。

柯說，上周發病日的只有2例，已相當少，昨天北市7大醫院PCR篩檢915人、陽性0，今天預約篩檢有1800人，市民假日看病會減少，昨需要居隔的人剩312人，雙北疫情趨緩，別太放鬆，有時不小心還是會爆發，邊境管制要做好，保持機警。