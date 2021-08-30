因應非洲豬瘟疫情，農委會宣布9月禁止廚餘養豬，台中市議員林德宇、陳世凱、何敏誠、張玉嬿30日在議會質詢中表示，禁止養豬後熟廚餘少了最主要的處理管道；他們要求環保局應盡速設置高速廚餘發酵廠，外埔綠能生態園區也應設定熟廚餘進廠時程，持續增加熟廚餘處理量能。

林德宇表示，非洲豬瘟是國安議題，每個局處都應該積極協助防疫，他詢問，停止廚餘養豬後，多出來的廚餘如何去化？

環保局長陳宏益表示，停止廚餘養豬後目前每日約會多出250噸的廚餘，將這些廚餘濾水後大約會剩下100噸左右，再來則以發酵、堆肥的方式做成有機肥。

林德宇指出，目前的發酵堆肥流程，大約需要耗費60天的時間，但近年環保署有補助地方政府設置共20組快速堆肥設施，今年4月台南市就啟用了兩座廚餘高速發酵廠，只需10天就可以發酵完成，新竹市也有類似設備，他詢問，台中是否也有向環保署爭取？

環保局長陳宏益表示，台中市已爭取到一筆370萬元的評估計畫補助經費，但他自己也覺得還要先評估實在太慢了，他要求要直接試辦。

林德宇說，別人都已經設好了，台中要趕快趕上，他要求不管是市府積極爭取設置，還是輔導民間業者設置，環保局都責無旁貸，台中也要盡快擁有快速發酵的設備。陳宏益則說，他會來跟台南市等單位了解一下這個新技術。

林德宇也指出，外埔生態綠能園區目前以收生廚餘為主，他詢問環保局的中長程計畫中，是否有將熟廚餘納入處理對象？

環保局長陳宏益表示，目前外埔綠能生態園區處理的廚餘中，大約有5％的熟廚餘，其中的比例是由BOT的民間廠商調配，他們會以達到最高的產氣量、發電量為目標調整，環保局也請他們要慢慢調整。

林德宇強調，廚餘的去化是環保局無可迴避的工作，他要求環保局未來要有加入熟廚餘的機制，加入的時間點則再跟廠商協調。

林德宇也提到，烏日焚化廠垃圾車大排長龍的情形，環保局不能放任怠速空轉而增加碳排放，應該透過讓業者事先預約進廠時間的方式解決，不能再讓清運業者動輒等上十幾個小時，環保局不能將所有責任都推給操作進廠機制的BOT廠商。