農委會宣布8月30日起廚餘養豬戶禁止輸入廚餘，9月1日起全面停止使用廚餘餵豬1個月；行政院長蘇貞昌30日前往新北市林口區廚餘養豬場視察表示，全國已查獲12件非洲豬瘟陽性案例，若非洲豬瘟大舉侵台，將影響一年約2000億產值的養豬業，民眾檢舉使用廚餘餵豬場，可獲得120萬檢舉獎金。

蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今天上午前往林口區廚餘養豬場視察，蘇貞昌表示，台灣防堵非洲豬瘟近三年，台灣周邊國家無一倖免，政府不讓口蹄疫教訓重演，目前內政部警政署及移民署查察走私豬肉製品，已查獲190件走私肉製品，12件檢驗為陽性。

蘇貞昌說，非洲豬瘟肆虐，若走私肉製品被用來餵食豬隻，台灣養豬業可能因此倒下。自今（30）日起，所有廚餘停止運入養豬場。自9月1日起一個月時間，養豬場全面暫停使用廚餘養豬，若9月1日後查獲違法使用廚餘養豬，政府一定重罰。

蘇貞昌表示，若民眾檢舉廚餘養豬，檢舉獎金達120萬元，在暫停使用廚餘期間配合使用飼料者，每頭豬補貼飼料差額500元，若自9月1日即轉型不再使用廚餘養豬者，可獲每頭豬2500元的補助。

蘇貞昌表示，另請環保署督導全國各地清潔隊做好廚餘去化，並留意廚餘清運路線不可載運至養豬場，台灣的豬肉製品在口蹄疫已經拔針成功後，若這關能順利度過，以後豬肉製品價格能更好。

蘇貞昌表示，台灣在24年前因從中國進口仔豬而發生口蹄疫，當時台灣約2萬7000多場養豬場，約1萬8000多場倒閉。若非洲豬瘟進入台灣，除了養豬戶破產，連帶飼料、載送豬隻、屠宰、販售，及豬肉製品相關業者等，也將面臨倒閉，影響一年約2000億產值的養豬業。

新北市非洲豬瘟災害應變中心指出，19日於新莊越南走私肉製品驗出含有非洲豬瘟病毒，應變中心立即展開越南小吃店、傳統雜貨店、販賣越南食品店查核，已完成查獲不明越南製食品送驗50件，新北共驗出3件陽性案件。

新北市非洲豬瘟應變中心聯合稽查小組28日起，接連3天馬不停蹄，完成全市130場養豬場訪視，如有違反將廚餘運送入豬場或9月1日後使用廚餘餵豬者，將依照動物傳染病防治條例及飼料管理法最高處罰300萬元。

新北市動保處另提供消毒水，協助全場消毒壁蝨、跳蚤，並提供農民捕蠅紙等防止蚊蟲作為媒介傳播，輔導農民落實每週三擴大消毒，以阻絕非洲豬瘟及其他重要豬病感染。