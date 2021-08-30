桃園市八德區霄裡生態池增設環池步道改善工程完工，包括將木作平臺改以鋼構混凝土，步道及觀景平臺增設防護緣、增設環湖步道等，8月初完工後先開放民眾使用，吸引不少民眾到此健走、散步，反應良好，桃園市長鄭文燦30日親自到場視察。

八德區竹園、霄裡里人口數達6792人，八德區公所今年編列400 萬預算欲改善霄裡生態池，包括將原有木作平臺改為鋼構混凝土、樓梯改設坡道、步道及觀景平臺增設防護緣、新設約70公尺環池臨時步道及1處遊戲場，讓步道兼顧殘障、安全、耐用的需求。

此外，霄裡生態池更開設2處休憩平臺，讓民眾可以進行團體活動，步道也提供社區與學校間安全的通學道，現在於清晨、傍晚時段，會有不少民眾到此健走、散步，也有人會相約跳舞、打拳，反應良好。

鄭文燦指出，霄裡現有4大重大工程正在進行中，包括捷運綠線八德段未來霄裡將有1站GC02站；原八德第一公墓部分基地則規畫為霄裡花海公園，公園內建置的桃園北區客家會館10月也將啟用；市府要打通霄裡國小前方1條道路直通新興路，再開1條道路通往花海公園；龍南路也將由工務局進行拓寬工程。

公所也報告年初抗旱作為，水務局協助增設3口戰備水井、公所重新修繕5口既有水井，經調查民間水井有23口同意提供抗旱使用。鄭文燦表示，會請相關單位盤點全市3000口水井，萬一再有抗旱需要即能就近取水使用。