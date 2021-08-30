桃園市桃園區永安路附近一處空地驚傳有民眾遭紅火蟻咬傷，對此桃園市農業局回應，經現場勘查確認有入侵紅火蟻及蟻丘，已即先施灑紅火蟻防治餌劑，防止紅火蟻危害擴散，不過由於現場為私人土地，後續將聯繫請該空地所有權人做好自主防治紅火蟻的工作。

市議員余信憲指出，中路網球場附近自去年就不斷有住戶陳情，經常在散步時陸續被紅火蟻咬，農業局雖然都有派人處理，不過似乎沒有根除螞蟻窩，這次灑藥水後還需要再觀察一陣子。而該塊出現紅火蟻的空地為私人土地，他認為，農業局要多加宣導，讓民眾落實紅火蟻防治。

農業局農務科長林鎧亮表示，農業局針對各農地進行紅火蟻防治策略，採熱區防治，由國家紅火蟻中心提供近3年發生點區域圖資給各區公所，優先以偵測密集區並排除市區範圍，進行餌劑施作2次，另針對紅火蟻發生嚴重區加強防治施作次數。

至於私人土地部分，林鎧亮說，公所都被有紅火蟻防疫藥品，免費提供給民眾，不過需要留下紀錄以便追蹤。衛生局提醒，若遭紅火蟻叮咬，症狀輕微者可先以肥皂及清水清洗患部，冰敷並趕緊就醫，若有嚴重過敏反應者則需立即就醫，被叮咬的患部切記不可抓、揉，以免抓破反倒造成細菌感染。