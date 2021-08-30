日月潭文武廟所屬的景聖樓，變身文創旅店。（承億文旅提供／廖志晃南投傳真）

景聖樓變身文創旅店，空間改造寬敞明亮。（承億文旅提供／廖志晃南投傳真）

日月潭文武廟所屬的飯店景聖樓，因不敵疫情及陸客縮減，於2020年停止營業；承億文旅進駐後，結合空間設計與宗教信仰，打造以「文武共習的東方美學」為主題的旅店「潭日月」，預計9月30日起試營運，第1年拚7成住房率。

景聖樓位於文武廟前，擁有日月潭最佳景觀，且具深厚人文底蘊，承億文旅以「東方美學設計風格及宗廟信仰文創化提案」，獲得進駐經營機會，經過1年修繕改裝，成為日月潭第1家，由連鎖文創設計旅店品牌經營的旅店。

「潭日月」旅店共7層樓、48間客房，分7種房型，承億文旅保留飯店舊有的建築結構，將飯店外觀改為灰色調，讓旅店自然融入地景， 隱入日月潭的湖光山色；因考量空間美學，建築物開口及動線稍微調整，把日月潭最好的山水景致，留給到訪的旅客。

潭日月餐廳「微風岸茶樓」，由港澳師傅提供套餐及半自助式早餐，中午與下午茶供應精緻茶點，讓旅客用餐時享受日月潭美景；另設有江浙菜系的中式餐廳，提供家庭聚餐及會議用餐需求，試營運前期將採預約制訂位。

承億文旅集團創辦人戴俊郎表示，潭日月旅店整合文武廟與日月潭周邊的文化、生態、產業及觀光資源，因此以現代東方調性著手，將旅店空間設想為山中書院，在意象上延續文武廟「揚文武烈，奉答天命，和恒四方民」的精神；書院則是承載崇文尚武理念，發揮文化傳習的功能，並且保留東方文化意象，呈現日月潭的生態景觀、宗教人文之美。