台中市議會30日進行市政總質詢，台中市議員施志昌、林祈烽與鄭功進關心在非洲豬瘟衝擊下，每日250噸的廚餘該如何處理？施志昌建議，由於廚餘已禁止餵豬，加上環保局每年補助稻稈綑紮與回收補助預算執行率不到5％，明年也預計編列八百萬，不如研究廚餘加上稻稈的堆肥方式，並透過原有稻稈綑紮與回收補助來鼓勵，解決廚餘問題。

施志昌表示，由於非洲豬瘟恐侵台，農委會現已禁止熟廚餘餵豬，導致每日250萬噸的廚餘處理成了問題。雖然經過脫水、破碎，每日還是會剩下超過百公噸的廚餘。

施志昌提議，可以研究廚餘加上稻稈，不僅可以增加廚餘處理量，也能幫助農民處理稻稈。由於過去稻稈綑紮與回收的補助預算執行率經常不到5％，明年也預計要再編列800萬，不如就用來補助堆肥加上稻稈的計畫。

中市環保局長陳宏益表示，這部分確實可以來研究推動。經過施志昌議員反映才知道，由於甲安埔多數農田位於下游，常常因為缺水導致稻稈剪段入田的成效不好，也讓稻桿的處理成了問題。但因為廚餘原本的水分就多，結合稻稈也可以減少廚餘水分，並加速堆肥的時間。稻稈回收補助的部分，也可配合推動。