辣模網紅袁曼軒(Sherry)擁有34F傲人上圍和亮麗外型，4年多前她嫁給澳洲富二代P男，婚後育有一對龍鳳胎，然而去年卻傳出婚變消息，老公爆出和小三高調戀愛，日前她陸續拍片痛訴老公這段時間對她的傷害，將事實真相一一披露，昨(28)日她再度上傳影片，在網路上掀起話題。

袁曼軒日前在影片中控訴老公外遇，透露結婚4年來，老公都沒幫她申請配偶簽證，這次更進一步解釋，老公似乎是劈腿慣犯，已經摸透澳洲法律，只要分居滿一年就能夠提出離婚，而澳洲是奉行「無過錯離婚原則」，沒有結婚就不算犯罪，因此讓她感覺自己遭到設計。

袁曼軒認為自己中了對方的圈套。（圖／翻攝自Sherry袁曼軒YouTube）

袁曼軒指出，對方聲稱自己在外地工作，卻搞消息完全聯絡不上，導致這成為婚姻破裂的證明，她痛批老公為離婚不擇手段，為了完全掌控她的狀況，不但派人跟蹤，還有無人機到陽台外偷拍，甚至家中被安裝監視器、竊聽器，讓她飽受精神折磨，認為對方的行為可惡又恐怖。

袁曼軒也解釋，過去她被老公的前女友砲轟是「小三上位」，她現在才知道對方應該也是被相同手法欺騙，還找對方把話講開，2人冰釋前嫌，最後她也呼籲女孩們別被愛情沖昏頭，就算要結婚也要有經濟實力，並向男方喊話，希望他認錯，讓此事圓滿落幕。