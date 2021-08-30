美股領漲下，全球股市紅通通，台股30日跟著開高走高收連六紅，外資也擴大買超，激勵新台幣升勢強勁，盤中一舉升破27.8元關卡，終場略收斂至27.813元兌1美元的三周新高，升值1.16角、創近一個月單日最大升幅，台北外匯經紀公司成交量8.39億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行總裁年會發表演說，內容並無新爆點，符合市場預期，顯示量化寬鬆（QE）將採溫和退場步調，美股應聲領漲，並激勵資金重返新興市場。台股大漲186點至17396點，累計六個交易日來狂飆1055點之多，外資擴大買超新台幣212億元，激勵新台幣升勢強勁，盤中最高來到27.778元。

外匯交易員認為，金融市場警報暫時解除下，國際美元指數也從8月下旬波段高點93.56回落，30日最低來到92.6，主要亞幣及新台幣均明顯走升，尤其出口商月底拋匯出籠，進一步推高新台幣。先前Fed縮表的大空，對股匯市一波衝擊利空出盡後，短線反彈行情發酵，預料新台幣應是續升格局居多。