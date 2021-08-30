台東關山米國學校邀請「聖十字架療養院」的修女體驗 「洗愛玉」。（莊哲權攝）

台東縣關山鎮農會「米國學校」在學校開學前先召集「四健會」會員提前返校上課，由在地人氣名店「痴愛玉」老闆吳珮甄教導如何正確洗愛玉，農會還特地邀請療養院的修女們來親身體驗，修女洗愛玉後還俏皮將剩餘的愛玉液塗抹在臉上當成面膜用。

關山農會「米國學校」校長彭衍芳表示，許多年輕族群都喜歡喝市面飲料，殊不知台灣僅有的愛玉才比較符合健康需求。四健會推廣食農教育課程時，特地規畫將愛玉介紹給四健會的小朋友們，不只讓小朋友學習，也邀請「聖十字架療養院」的高德蘭院長、裴彩雲修女等來親身參與洗愛玉的過程。

來台灣已經超過35年的奧地利籍裴彩雲修女說，平日就很喜歡吃愛玉，第一次能夠自己洗出愛玉覺得很開心，裴修女洗愛玉後還俏皮將剩餘的愛玉液塗抹在臉上當成面膜用。而四健會小朋友也將愛玉成果送給療養院，希望讓不方便出門的療養院民也能品嚐台灣美食。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，台灣是愛玉唯一的產地，而「台灣限定」的愛玉具有生津止渴、清涼消暑加上熱量低的特性。屬於台灣特有亞種的愛玉是雌雄異株，它的水分含量非常豐富；根據衛福部食藥署資料庫顯示，每100克的愛玉水分含量高達99.31克熱量才2大卡，比寒天熱量8大卡還低，膳食纖維則有0.3克。