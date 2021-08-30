力達-KY(4552)公布半年報，上半年合併營收為19.97億元，年增24.7％；營業毛利為3.98億元，年增29.6％，毛利率為19.9％；營業利益為1.73億元，年增55.6％，營益率為8.7％；稅後淨利為1.18億元，年增74.7％，稅後淨利率為5.9％，每股盈餘1.02元，每股淨值為44.1元。

第2季營收11億元，年增5.9％，稅後淨利0.68億元，年減36.6％，主要去年第2季因認列大筆預期信用減損回沖，導致基期較高；另外，受到國際原材料價格成本大幅增加所致，影響毛利，尤其以活塞機的毛利影響較為明顯，螺桿及渦漩機相對影響較小。

上半年產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔24.5％、58.3％及13.3％，節能型螺桿期已佔整體螺桿逾4成，預計今年可望突破5成，並可望於今年再趁勝推出新型節能螺桿機，擴大螺桿機領域。

上半年國際鐵礦砂、鋼鐵價格不斷創高，原物料成本大增，對力達毛利率產生影響，也調漲平均產品售價約10％。新冠肺炎疫情持續影響全球經濟，為迎接往年旺季的下半年，公司內外銷並進，持續看好大陸復甦成長力道，配合許多工業自動化大型展覽重啟，在外銷主動開創新市場，以減緩因疫情產生銷售運輸限制的影響。